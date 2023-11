Wellen schlagen an den Ostseestrand. Foto

Die Sturmflut-Schäden waren vor allem an der Ostseeküste gewaltig. Eine Arbeitsgruppe von Bund und Nordländern will über Finanzhilfen beraten - und das schon bald.

Nach der schweren Ostsee-Sturmflut haben Gespräche mit dem Bund über die Bewältigung der Schäden begonnen. "Mit Blick auf die schwere Sturmflut an unserer Ostseeküste konnten wir einen ersten Schritt hinsichtlich einer solidarischen finanziellen Unterstützung durch den Bund und die Länder erzielen", sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin.

Mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) sei eine gemeinsame Arbeitsgruppe verabredet worden. "Sie wird in den nächsten zwei bis drei Wochen zusammenkommen, um über die mögliche Ausgestaltung der Unterstützung zu beraten", sagte Günther.

Die Landesregierung plant nach Schäden von schätzungsweise 200 Millionen Euro in Schleswig-Holstein ein Sondervermögen "Wiederaufbau Flutkatastrophe 2023". Die Sturmflut hatte in der Nacht zum 21. Oktober entlang der Ostseeküste teils gewaltige Zerstörungen angerichtet. Auf Fehmarn kam eine Frau ums Leben gekommen.