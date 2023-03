Gleich zwei Geldautomaten sind in Oststeinbek (Kreis Stormarn) gesprengt worden. Der oder die Täter waren dafür in der Nacht zum Montag in ein Einkaufszentrum eingebrochen, wie die Polizei mitteilte. Es wurde Geld erbeutet - die Summe war zunächst unklar. Durch die Sprengung wurden laut einem Sprecher der Leitstelle mehrere Geschäfte beschädigt. Die Höhe des Sachschadens blieb aber vorerst unbekannt. Der Tatort befindet sich an der Grenze zu Hamburg und ist unweit von der Autobahn 1 entfernt.