Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Mittwoch wieder leicht gestiegen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen lag nach Angaben der Landesmeldestelle (18.27 Uhr) bei 294,5. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch 385,0 betragen - und am Dienstag 293,3.