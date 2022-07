Die Sieben-Tage-Inzidenz der Ansteckungen mit Corona in Schleswig-Holstein ist im Wochenvergleich weiterhin rückläufig. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen lag nach Angaben der Landesmeldestelle am Freitag bei 575,9 (Stand: 18.08 Uhr). Am Freitag vor einer Woche hatte die Inzidenz noch 679,4 betragen und vor zwei Wochen 832,9.