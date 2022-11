Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Nord hat die von der Landesregierung angekündigte Aufhebung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte kritisiert. "Oberste Maxime ist weiterhin: Wer krank ist, bleibt zu Hause." Das sei die beste Möglichkeit, andere vor einer Infektion zu schützen, sagte die Vorsitzende Laura Pooth auf dpa-Anfrage. Mit Blick auf die dünne Personaldecke im Gesundheitswesen müsse aber dafür gesorgt werden, dass das überhaupt möglich ist. "Die Landesregierung muss deutlich mehr in die Krankenhäuser investieren und die Beschäftigten dringend zeitlich entlasten. Damit sie gesund im Beruf bleiben", sagte Pooth.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Nord hat die von der Landesregierung angekündigte Aufhebung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte kritisiert. "Oberste Maxime ist weiterhin: Wer krank ist, bleibt zu Hause." Das sei die beste Möglichkeit, andere vor einer Infektion zu schützen, sagte die Vorsitzende Laura Pooth auf dpa-Anfrage. Mit Blick auf die dünne Personaldecke im Gesundheitswesen müsse aber dafür gesorgt werden, dass das überhaupt möglich ist. "Die Landesregierung muss deutlich mehr in die Krankenhäuser investieren und die Beschäftigten dringend zeitlich entlasten. Damit sie gesund im Beruf bleiben", sagte Pooth.

Auch Michael Thomas Fröhlich, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein (UV Nord) reagierte eher verhalten auf die Entscheidung. "Die Lockerungen und das Setzen auf mehr Selbstverantwortung ist richtig, aber Infizierte nur mit Maske an den Arbeitsplatz zu lassen, springt etwas kurz", sagte Fröhlich. Der Arbeitsschutz müsse weiterhin gewährleistet werden. Es blieben für Unternehmen viele Fragen offen. "Die Wirtschaft ist enttäuscht, da die Chance auf einen gemeinsamen und vor allem einheitlichen norddeutschen Weg vertan worden ist, wie die Absage Hamburgs an den Kieler Weg zeigt", sagte Fröhlich.

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein hatten am Freitag angekündigt, die generelle Isolationspflicht für positiv getestete Menschen aufzuheben. Dafür soll - außerhalb der Wohnung - eine fünftägige Maskenpflicht in Innenräumen für jene greifen, die einen positiven Test, aber keine Symptome haben.

