Die Zahl der Krankschreibungen wegen einer Corona-Infektion ist in Schleswig-Holstein nach Angaben der Krankenkasse Barmer im Juli deutlich gestiegen. Im Zeitraum 3. bis 9. Juli seien 225 Beschäftigte je 10.000 Barmer-Versicherte für arbeitsunfähig erklärt worden, teilte die Krankenkasse am Dienstag in Kiel mit. Zum Vergleich: Vom 5. bis 11. Juni seien es nur 83 Arbeitnehmer je 10.000 Versicherte gewesen. Der bisherige Spitzenwert lag demnach im März mit 196 coronabedingt Arbeitsunfähigen.