Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein geht weiter zurück. Zugleich wurden am Freitag zehn weitere Corona-Todesfälle im Land bekannt, neun davon im Kreis Stormarn, wie aus den Angaben der Landesmeldestelle vom Freitag (Stand: 18.26 Uhr) hervorgeht. An den Tagen zuvor waren jeweils zwei bis fünf Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt geworden.