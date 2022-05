Die zweite Welle der coronabedingten Krankschreibungen in Hamburg seit Jahresbeginn ist zuletzt deutlich abgeflacht. Das zeigt eine Auswertung des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung. Vom 27. März bis zum 9. April waren knapp 1000 Versicherte mit Anspruch auf Krankengeld wegen einer Covid-19-Infektion arbeitsunfähig. Zwei Wochen später lag die Zahl der arbeitsunfähig Erkrankten bereits um etwa 20 Prozent niedriger. Eine ähnliche Entwicklung habe die Barmer bereits Anfang Februar beobachten können, sagte Landesgeschäftsführerin Susanne Klein am Mittwoch in Hamburg.