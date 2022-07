Gemeinsamer Amtsantritt, gemeinsamer Abgang: Das seit fast fünf Jahren amtierende Führungsduo der Nord-Grünen hört auf. Die Co-Vorsitzenden Tranziska und Regis machen Platz für ein neues Spitzenpaar.

Die Grünen in Schleswig-Holstein steuern einen Wechsel an der Parteispitze an. Nach einer entsprechenden Ankündigung ihres Kollegen Steffen Regis (33) bestätigte jetzt die Co-Landesvorsitzende Anna Tranziska (47), dass sie nicht weitermacht. Parteiintern hätten beide schon lange kommuniziert, dass sie nach der Landtagswahl aufhören wollen, sagte Tranziska der Deutschen Presse-Agentur. Beide führen seit Oktober 2017 die Nord-Grünen. Diese hatten damals 2500 Mitglieder; heute sind es mehr als 5600.