Die schleswig-holsteinischen Grünen haben die frühere Landtagsabgeordnete und Staatssekretärin Anke Erdmann zur Vorsitzenden gewählt. Sie erhielt bei einem Landesparteitag am Samstag in Neumünster 104 Stimmen. 11 Delegierte stimmten mit Nein und 4 enthielten sich. Die 50-Jährige nannte in ihrer Vorstellungsrede das Ziel, bei der Kommunalwahl im kommenden Mai zweitstärkste Kraft zu werden und bei der nächsten Europawahl Platz eins in Schleswig-Holstein zu verteidigen. "Ich bin vor allem nach außen, wenn es darauf ankommt, energisch, hartnäckig und kämpferisch", sagte sie.