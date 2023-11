In ihrer Bewerbungsrede als schleswig-holsteinische SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl hat die EU-Abgeordnete Delara Burkhardt Geschlossenheit in Europa angemahnt. Die politische Stimmung in Deutschland und der EU sei angespannt, sagte die Parlamentarierin am Freitag auf einem SPD-Parteitag in Lübeck. Fast zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges drohe die Einheit in Europa zu bröckeln. "Es gibt viele Staaten, die großes Interesse daran haben, die UN-Nachkriegsordnung zu erschüttern", sagte sie. "Dagegen müssen wir uns mit aller Kraft stellen."