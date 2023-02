Schleswig-Holsteins CDU will mit gezielter Zuwanderung und einer besseren Integration Geflüchteter dem Mangel an Fachleuten und anderen Arbeitskräften begegnen. Dazu sollen bürokratische Hürden sinken. Bei einer Klausurtagung beschlossen die Spitzengremien am Freitagabend in Rendsburg dazu ein Positionspapier. Zu den Zielen gehören das Anwerben ausländischer Arbeitskräfte, eine höhere Frauen-Erwerbsquote und flexible Anreize für Ältere, länger zu arbeiten.