Der SSW will bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai deutlich besser abschneiden als zur Wahl 2018. Ihren Kurs steckte die Partei der dänischen und friesischen Minderheit auf einem Sonderparteitag am heutigen Samstag in Flensburg ab. Sie will landesweit drei Prozent der Stimmen holen. "Wir setzen demnach auf einen Stimmenzuwachs von etwa 30 Prozent, was durchaus ambitioniert ist, da wir ja nur im Norden des Landes antreten", sagte der Landesvorsitzende Christian Dirschauer der Deutschen Presse-Agentur. Auch in Kiel und auf Helgoland ist der SSW dabei.

"Bei den Kommunalwahlen ist der SSW traditionell überall dort stark, wo es auch eine dänische Minderheit gibt oder Friesen beheimatet sind", sagte Dirschauer auf dem Parteitag laut SSW-Mitteilung. "Überall, wo wir politische Mitverantwortung tragen, haben wir Gutes für die Menschen bewegen können. Diese Erfolge wollen wir fortführen." Der SSW diskutierte am Samstag im Blick auf die Wahl am 14. Mai über kommunalpolitische Leitlinien. Die Partei tritt mit rund 600 Kandidaten in 64 Kommunen an.