Hamburgs rot-grüne Koalition könnte laut einer Umfrage weiterregieren, wenn schon an diesem Sonntag gewählt würde - allerdings mit deutlich weniger Abgeordneten. So käme die SPD mit Bürgermeister Peter Tschentscher an der Spitze auf 31 Prozent, heißt es in einer Befragung des Hamburger Instituts Trend Research im Auftrag des "Hamburger Abendblatts" (Mittwoch). Das wären 7,2 Prozentpunkte weniger als bei der jüngsten Bürgerschaftswahl im Februar 2020. Der Grünen-Koalitionspartner um die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank käme auf 19 Prozent und damit auf 5,2 Punkte weniger als vor gut dreieinhalb Jahren. Die nächste Bürgerschaftswahl steht 2025 an.