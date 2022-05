Nach ersten Sondierungsgesprächen in Schleswig-Holstein strebt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) weiter eine Neuauflage der Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP an. Eine Fortsetzung sei «aus unserer Sicht das beste Bündnis» angesichts der Herausforderungen, sagte Günther nach gut zweistündigen Beratungen mit der FDP in Kiel. Am Mittwoch werde der geschäftsführende CDU-Landesvorstand die Gespräche mit Grünen und FDP analysieren. «Wir werden eine schnelle Entscheidung treffen.»