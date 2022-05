Das Aus für eine Jamaika-Neuauflage ist aus Sicht des Politikwissenschaftlers Wilhelm Knelangen gut für den Parlamentarismus in Schleswig-Holstein. «Man kann das eine Niederlage nennen, weil Ministerpräsident Daniel Günther demonstrativ auf Jamaika gesetzt hat, obwohl die CDU nur noch einen Partner benötigt, um eine Koalition zu schmieden», sagte Knelangen am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Ein neues Dreierbündnis sei gescheitert, weil seine Wunschpartner Grüne und FDP sich nicht darauf einlassen wollten. «Offenbar war der Vorrat an Gemeinsamkeiten kleiner als uns die Jamaika-Parteien lange behauptet haben.»