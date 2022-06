SPD und Grüne wollen die politische Bildung in der Hansestadt vor allem unter Kindern und Jugendlichen stärken. Man wolle «Mittel bereitstellen, um Kooperationen zwischen Schulen und Bildungsträgern in Form von Seminaren, Workshops, Bildungsfahrten und ähnlichen Formaten zu unterstützen», sagte Astrid Hennies, Bildungsexpertin der SPD-Fraktion, laut einer Mitteilung am Sonntag. Insgesamt soll eine Bestandsaufnahme der politischen Bildung initiiert werden.