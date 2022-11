Der Landtagsabgeordnete Oliver Kumbartzky ist neuer Vorsitzender der FDP in Schleswig-Holstein. Der 41-Jährige erhielt bei seiner Wahl auf einem Parteitag in Neumünster am Samstag 188 Stimmen von 200. Kumbartzky hatte keinen Gegenkandidaten. Er löst Ex-Sozialminister Heiner Garg (56) ab, der seit 2011 im Amt war. Garg hatte nach herben Verlusten bei der Landtagswahl im Mai seinen Rückzug von der Spitze angekündigt und Kumbartzky als Nachfolger vorgeschlagen.