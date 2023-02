Die dänische Dressurreiterin Nanna Skodborg Merrald hat die Weltcup-Prüfung in Neumünster gewonnen. Einen Tag nach ihrem Sieg im Grand Prix setzte sich die 29-Jährige am Sonntag auch in der Kür durch. Für ihren Ritt auf ihrem 15-jährigen Hengst erhielt sie 86,060 Prozentpunkte und verwies wie am Samstag die zweimalige Vielseitigkeits-Olympiasiegerin Ingrid Klimke aus Münster auf Franziskus (84,810) auf den zweiten Platz.

Top-Stars wie Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl oder Isabell Werth fehlten in Neumünster. Die Rheinbergerin Werth führt dennoch die Western European League im Weltcup nach neun von elf Prüfungen vor Klimke und Skodborg Merrald an. Das Finale findet vom 4. bis 8. April in Omaha in den USA statt.

