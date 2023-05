Die deutschen Springreiter haben sich bei der ersten Qualifikation zum 92. Derby in Hamburg zurückgehalten. Am ersten Tag des Turnier-Klassikers in Klein Flottbek war Marvin Jüngel aus dem sächsischen Kamenz auf Koradina als Vierter bester Deutscher. Sieger der mit 26 750 Euro dotierten Prüfung wurde am Mittwoch der Brasilianer Carlos Ribas auf Trix mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt. Der Ire Denis Lynch wurde auf Rubens Zweiter vor seinem Landsmann Shane Breen auf Scarteen.