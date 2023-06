Die vier Jahre alte Schimmelstute Alpenblume hat zum Auftakt der Derby-Woche in Hamburg-Horn den Sparkasse-Holstein-Cup gewonnen. Das mit 25.000 Euro dotierte Rennen war das wichtigsten am ersten von fünf Renntagen. Mit Cristian Demuro im Sattel war die aus Frankreich angereiste Vierjährige am Sonntag nach 2200 Metern eine Klasse für sich und verwies Ability (Andrasch Starke) und Derida (Rene Piechulek) im Feld der 14 Stuten auf die Plätze.