Der Vorjahressieger Torquator Tasso hat am Samstag auf der Galopprennbahn in Hamburg den Großen Hansa-Preis gewonnen und ist damit zurück an die Spitze der deutschen Rennpferde galoppiert. Der Sieger aus dem berühmten Prix de l’Arc de Triomphe ließ in der Hansestadt eine schwache Leistung aus Iffezheim vergessen und deklassierte seine Gegner. Hinter dem von Rene Piechulek gerittenen Sieger wurde Northern Ruler (Eduardo Pedroza) Zweiter vor dem lange führenden Virginia Storm (Antonio Fresu).