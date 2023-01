Bei einem Schusswechsel mit der Polizei ist ein Mann in Bönningstedt (Kreis Pinneberg) verletzt worden. Der 58-Jährige hatte am Freitagabend gegen 18 Uhr vor einem Haus offen mit einer Pistole hantiert und auch gegen sich selbst gerichtet, wie die Polizei am Montag berichtete. Die Waffe des Mannes stellte sich später als Signalpistole heraus. Hintergrund ist nach Polizeiangaben möglicherweise eine psychische Erkrankung des Mannes.