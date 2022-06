Eine entlaufene Kuhherde hat in der Nacht zum Donnerstag für eine mehrstündige Sperrung der Autobahn 23 gesorgt. 15 Tiere standen auf der Fahrbahn und wurden von Polizei und Tierhaltern auf Höhe des Nordostseekanals festgehalten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Sperrung wurde am Morgen (6.00 Uhr) wieder aufgehoben. Wem die Tiere gehören, war zunächst unklar.