Deutschland will künftig eine internationale Führungsrolle im Kampf gegen Plastikverschmutzung einnehmen. "Plastikverschmutzung ist ein enormer Stressfaktor für das Meer, das ohnehin schon unter der Klimakrise und dem Artenaussterben leidet", sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke der Deutschen Presse-Agentur. Ein Faktor seien dabei sogenannte Geisternetze, also Fischernetze, die im Meer verloren gegangen sind und nun eine Gefahr für die Tier- und Umwelt darstellen. "Geisternetze und andere Hinterlassenschaften der Fischerei machen mittlerweile bis zu 50 Prozent des Plastikmülls im Meer aus", so Lemke.