Mitglied in zwei verschiedenen Landtagen - das kommt nicht so oft vor. Die neue CDU-Abgeordnete Marion Schiefer hat es geschafft: Parlamentspräsidentin Kristina Herbst (CDU) verpflichtete die 47-Jährige am Mittwoch. Schiefer rückte über die Landesliste für den ausgeschiedenen Tim Brockmann nach, der mittlerweile Bürgermeister von Preetz (Kreis Plön) ist. Sie hatte von Oktober 2007 bis April 2008 dem hessischen Landtag angehört. Die Mutter von drei Kindern war von 2014 bis zur Annahme des Landtagsmandats Richterin in Hamburg. Sie ist Kreisvorsitzende der CDU in Stormarn.