Regierung und Opposition haben sich im Landtag eine lebhafte Debatte über die Finanzierung notwendiger Investitionen in die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein geliefert. SPD, FDP und SSW forderten die Regierungskoalition am Donnerstag auf, für eine auskömmliche Finanzierung der unter hohem finanziellem Druck stehenden Häuser zu sorgen. "Es geht um nicht weniger als die Sicherung einer guten Versorgung in der Stadt und auf dem Land", sagte Ex-Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Die Regierung habe bislang "leider komplett versagt".