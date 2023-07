Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die gestorbene frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) als herausragende politische Persönlichkeit bezeichnet. Sie habe die Demokratie weit über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus geprägt, schrieb Steinmeier am Mittwoch in einem Kondolenzbrief. "Was sie als Landeschefin von Schleswig-Holstein ausgezeichnet hat, waren ihre Fachkompetenz und ihr politisches Talent, aber auch ihre Menschlichkeit und ihre Empathie."

Es sei Simonis immer ein Anliegen gewesen, für all jene da zu sein, die es im Leben schwerer als andere hatten, schrieb Steinmeier nach Angaben des Bundespräsidialamtes. Auch nach dem Ende ihrer Amtszeit habe sie sich nicht zurückgezogen, sondern sich trotz ihrer schweren Krankheit noch lange in den Dienst des Ehrenamtes gestellt. "Sie hat damit viele Menschen ermutigt, selbst Verantwortung zu übernehmen, für andere da zu sein und sich für das Gemeinwesen einzusetzen." Simonis war am Mittwoch im Alter von 80 Jahren gestorben.