Drei Männer haben in Lübeck am Mittwoch einen Geldtransporter überfallen. Diese sollen gegen 11.34 Uhr dem Mitarbeiter eines Dienstes unter Gewaltanwendung die Schusswaffe entwendet und eine unbekannte Beute gestohlen haben, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der Mann der Geldtransporter-Firma war zu dem Zeitpunkt gerade mit dem Entladen des Transporters beschäftigt. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Zuvor hatten die "Bild"-Zeitung und die "Lübecker Nachrichten" berichtet.