Weil er mindestens drei Brände in Hamburg gelegt haben soll, hat die Polizei in Hamburg einen 81 Jahre alten Mann festgenommen. Der Senior soll unter anderem im Vorraum einer Postfiliale mehrere Mülleimer und Unrat sowie Müll im Hinterhof eines Supermarktes angezündet haben, wie die Polizei am Freitag in Hamburg mitteilte. Das Motiv sei völlig unklar, sagte eine Sprecherin dazu.