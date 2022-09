Passanten haben in Hamburg-Veddel am Mittwochabend einen Mann mit Schussverletzungen am Kopf aufgefunden. Der Mann sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg am frühen Donnerstagmorgen. Der oder die Täter seien flüchtig, die Fahndung laufe. Dabei sei zwischenzeitlich auch ein Hubschrauber eingesetzt worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.