Ein Notruf über die Notruf-App Nora hat am Donnerstagabend in Hamburg St. Pauli einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Demnach sollte ein Mann mit einer Waffe in einem Casino auf der Reeperbahn gesehen worden sein. Bei dem Einsatz, an dem auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, wurde die Reeperbahn an der U-Bahn Station St. Pauli zwischenzeitlich abgeriegelt. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz jedoch beendet, weil laut Polizei keine Hinweise auf eine Bedrohung gefunden werden konnten. Der Kriminaldauerdienst ermittelt nun, ob eine missbräuchliche Nutzung von Notrufen vorliegt. Andere Medien hatten zuvor berichtet.