Vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen ist ein 22-Jähriger in Hamburg mit seinem Auto von der Straße abgekommen und hat einen Unfall gebaut. Seinen lebensbedrohlich verletzten Beifahrer habe er am Freitagabend im Wagen zurückgelassen, um von der Unfallstelle zu fliehen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Wenig später sei er von Einsatzkräften gestellt worden.