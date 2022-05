Die Polizei hat in Lübeck eine größere Menge Drogen entdeckt. Zwei 23 und 24 Jahre alte Männer stünden im Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Angaben zufolge wurden bei der Durchsuchung einer Garage am 18. Mai im Auto eines der Hauptbeschuldigten 16 Kilogramm Marihuana, 10 Kilogramm Haschisch und 365 Gramm Kokain sowie szenetypisches Verpackungsmaterial sichergestellt.