Bei einer Messerstecherei in Hamburg-Harburg sind zwei Männer schwer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Er musste wiederbelebt werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Worum es bei der Auseinandersetzung am späten Nachmittag ging, ist noch unklar. Mehrere Menschen seien in Streit geraten, untereinander hätten sie sich offensichtlich gekannt, hieß es von der Polizei. Zwei weitere Männer wurden nach der Messerstecherei als mutmaßliche Beteiligte vorläufig festgenommen - ihre Rolle bei der Auseinandersetzung war aber zunächst ebenfalls noch unklar.