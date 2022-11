Sie setzen sich ehrenamtlich für Menschen ein, die Hilfe brauchen oder achten auf Nachhaltigkeit. Nun bekommen Frauen auf einer Gala dafür Auszeichnungen und viel Aufmerksamkeit für ihre Projekte.

Ob kostenlose, digitale Nachhilfe, Fahrrad-Training für geflüchtete Frauen, Hilfe für Pflegefamilien von behinderten Kindern, hunderte Mittagessen aus geretteten Lebensmitteln oder Aufbau von Schulen in Afghanistan - die Funke Mediengruppe hat fünf Frauen für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem Preis "Goldene Bild der Frau" ausgezeichnet. Die Preise sind am Mittwochabend in Hamburg im Rahmen einer von Kai Pflaume moderierten Gala überreicht worden. Die Ehrungen sind mit je 10.000 Euro pro Projekt dotiert.

Die Frauen kommen aus Dorsten (Nordrhein-Westfalen), Freiburg (Baden-Württemberg), Oststeinbek (Schleswig-Holstein), Ovelgönne (Niedersachsen) und München (Bayern). Eine der fünf Frauen, Kerstin Held aus Ovelgönne und Vorsitzende des Bundesverbandes behinderter Pflegekinder e.V., hat zudem noch den mit 30.000 Euro dotierten Leserinnen- und Leserpreis gewonnen. Mit dem Gewinn möchte sie ihr Ziel verwirklichen, einen Bundesverband zur Aufklärung des Fetalen Alkoholsyndroms zu gründen. Dieses wird durch den Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft ausgelöst, wie die Funke-Mediengruppe am Donnerstag mitteilte.

Zu den rund 450 Gästen im Hamburger Stage-Theater Neue Flora gehörten am Mittwochabend unter anderem Jeanette Biedermann, Wolke Hegenbarth, Tom Neuwirth und Kristina Vogel. Musikalisch wurde die Gala von Newcomerin Alina eröffnet.

Zudem waren Musiker Rea Garvey, Moderatorin und Unternehmerin Victoria Swarovski, Nachrichtensprecherin Susanne Daubner, Moderator Guido Cantz und Fernsehkoch Nelson Müller als prominente Unterstützung die Patinnen und Paten für die "Alltags-Heldinnen". Die Auszeichnung wird seit 15 Jahren von der Funke Mediengruppe verliehen. Es gibt den Angaben zufolge bereits 80 Preisträgerinnen.

