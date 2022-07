Schwergewichtsboxer Ali Eren Demirezen aus dem Hamburger Boxstall von Erol Ceylan hat einen wichtigen Sieg in New York errungen. Der Schützling von Trainer Bülent Baser gewann in der Nacht zum Sonntag im Barclays Center in Brooklyn gegen den Polen Adam Kownacki einstimmig nach Punkten (96:94, 97:93. 97:93). Mit diesem Erfolg hat sich der in Hamburg lebende 32 Jahre alte Türke unter die besten 15 Schwergewichtler weltweit geschoben. Für Demirezen war es der 17. Sieg im 18. Profikampf.