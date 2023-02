Wegen kosmetischer Behandlungen ohne Heilpraktiker-Zulassung hat das Amtsgericht Hamburg-St.-Georg eine 42-Jährige zu einer Geldstrafe verurteilt. Mit 160 Tagessätzen zu je zehn Euro fiel die Strafe am Freitag vergleichsweise hoch aus, weil die Angeklagte nach Angaben des Gerichts einschlägig vorbestraft ist. "Sie wussten, dass Sie es nicht durften, und haben weitergemacht", sagte Richter Klaus Wohlrab in der Urteilsbegründung. Die gelernte OP-Schwester hatte eingeräumt, dass sie im Sommer 2019 einer Kundin zweimal Spritzen mit Botox in die Stirn verabreicht hatte.