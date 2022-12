Das Urteil gegen einen Mann für den Mord an seiner Ehefrau in Sankt Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof verwarf die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts Itzehoe vom 9. Juni als unzulässig, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Das Rechtsmittel sei nicht innerhalb der Wochenfrist eingelegt worden. Nach Angaben einer Sprecherin des Landgerichts ist die Entscheidung damit rechtskräftig.