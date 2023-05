Wegen eines Millionen-Steuerschadens durch ein angeblich manipuliertes Kassensystem muss sich seit Mittwoch ein Ehepaar vor dem Kieler Landgericht verantworten. Laut Anklage sollen die ehemaligen Besitzer eines Restaurants in Kiel mit Hilfe von Kassenmanipulationen in 15 Fällen Steuern in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro hinterzogen haben.