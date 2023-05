Nach einem Urteil zu einem Messerangriff auf eine Fahrradkurierin haben die Staatsanwaltschaft und die Nebenklägerin Revision eingelegt. Das teilte ein Sprecher des Landgerichts Hamburg am Dienstag auf Anfrage mit. Das Landgericht hatte den Ex-Freund der Frau zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Nach Überzeugung der Kammer hatte der 26-Jährige der Fahrradkurierin am 21. Mai vergangenen Jahres zweimal in den Hals- und Nackenbereich gestochen, ein weiterer Stich war vom Fahrradhelm abgefangen worden. Als die 41-Jährige verletzt zum Eingang eines Verteilzentrums im Stadtteil Uhlenhorst flüchtete, versetzte der Angeklagte ihr einen weiteren Stich ins Gesäß.