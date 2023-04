Das Hanseatische Oberlandesgericht befasst sich am Donnerstag kommender Woche mit einer Musterfeststellungsklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv) zum Inkassogebaren des Otto-Group-Unternehmens EOS Investment GmbH. Dieses lässt sich nach Gerichtsangaben offene Forderungen von Unternehmen der Otto Group und Drittunternehmen abtreten, zieht sie dann aber nicht selbst ein. Dies überlasse sie dem darauf spezialisierten Schwesterunternehmen EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (EOS DID GmbH). Die dafür entstehenden Inkassokosten stelle sie dann den säumigen Verbrauchern in Rechnung.