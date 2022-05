Am Freitag gibt Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) den Startschuss zur 13. OCC-Küstentrophy. Am Start sind nach Angaben der Veranstalter 115 Teams mit Fahrzeugen aus 60 Jahren Automobilgeschichte. Die rund 400 Kilometer lange Strecke führt in zwei Tagen von Lübeck durch den Kreis Ostholstein und den Kreis Nordwestmecklenburg zurück nach Lübeck. Veranstalter der seit 2020 stattfindenden Oldtimer-Rallye ist die OCC Assekuranz, eine 1984 in Lübeck gegründeten Spezialversicherung für Oldtimer. Das älteste Fahrzeug ist nach Angaben der Veranstalter in diesem Jahr ein Auburn C8 von 1929, als jüngstes geht ein Porsche 964 aus dem Jahr 1991 auf die Strecke. Start ist um 9.00 Uhr.