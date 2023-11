Unbekannte haben in den Räumen eines türkischen Kulturvereins in Ratzeburg eine übelriechende Flüssigkeit verteilt. Die unbekannten Täter hätten eine Tür an der Rückseite des Gebäudes aufgebrochen und seien so in das Gebäude gelangt, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand habe der Einbruch am Freitag zwischen 1.00 Uhr und 11.30 Uhr stattgefunden, sagte die Polizeisprecherin.