Eine im S-Bahn-Tunnel an der Hamburger Reeperbahn gesichtete Frau hat am Montagabend Streckensperrungen verursacht. Ein S-Bahn-Fahrer hatte die Frau gegen 19 Uhr im Tunnel sitzend gesehen und daraufhin eine Notbremsung gemacht und die Polizei verständigt, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstagmorgen mit.