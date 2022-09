Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat die gemeinsame Forderung der Ministerpräsidenten nach einem Energiepreisdeckel begrüßt. "Wir haben einen gemeinsamen Beschluss aller 16 Länder gefasst und jetzt eine richtig gute Grundlage für die Beratungen mit dem Bund am 4. Oktober", sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend in Berlin nach Gesprächen der Regierungschefs der Länder. Nun seien schnelle Entscheidungen wichtig.