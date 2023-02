Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther fährt Anfang Juni in die USA. Die Reise führt den CDU-Politiker sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft vom 4. bis 10. Juni nach Boston, in das Silicon Valley und nach San Francisco, wie die Deutschen Presse-Agentur am Freitag aus der Staatskanzlei auf Anfrage erfuhr. Im Fokus stehen demnach Künstliche Intelligenz, das Gesundheitswesen sowie das Erreichen von Klimazielen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung.