Schleswig-Holsteins Landesregierung ist aus Solidarität mit der Ukraine eine Partnerschaft mit der Region Cherson eingegangen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Vizegouverneur Yaroslav Shanko unterzeichneten am Freitag in Kiel eine entsprechende Vereinbarung, wie eine Regierungssprecherin mitteilte. Gouverneur Oleksandr Prokudin konnte nicht anreisen. Er war an dem der Unterzeichnung vorausgegangenen Gespräch per Videokonferenz zugeschaltet.

"Wir erleben in Schleswig-Holstein, in Deutschland und in Europa eine in der Nachkriegsgeschichte einmalige Solidarität mit der Ukraine", sagte Günther. Das nördlichste Bundesland stehe fest an der Seite der Ukraine. Die Aufnahme von 34.000 ukrainischen Geflüchteten, die Unterrichtung von 7000 ukrainischen Schülerinnen und Schülern sowie die Lieferung von Hilfsgütern seien Beispiele dafür. Ziel sei es, Chersons Stärken nach Kriegsende wiederaufzubauen: eine breit aufgestellte Industrie, maritime Wirtschaft, aber auch erneuerbare Energie rund um Wind und Sonne.

Vizegouverneur Shanko dankte Schleswig-Holstein für die Bereitschaft, Partner zu werden. "Unsere Region ist täglich russischem Beschuss und Zerstörung ausgesetzt." Die Partnerschaft sei für die mutigen Menschen dort ein wichtiges Zeichen der Unterstützung. "Ich bin überzeugt, dass unsere Gemeinsamkeiten der demokratischen Werte, der wirtschaftlichen Interessen und der Perspektiven eine Garantie für eine erfolgreiche Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den Regionen sind."

Die Partnerschaft soll nach Angaben der Staatskanzlei die Zusammenarbeit beider Regionen auf verschiedenen Gebieten fördern. So stünden neben dem Verwaltungsaustausch auch Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und in den Bereichen Sport und Kultur im Mittelpunkt.