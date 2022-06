Nach dem BSV Kickers Emden hat am Sonntag auch der Bremer SV den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga Nord geschafft. Der Traditionsverein und künftige Pokalgegner des FC Schalke 04 gewann am letzten Spieltag der Aufstiegsrunde mit 3:1 (1:0) gegen Concordia Hamburg und sicherte sich dadurch den zweiten Aufstiegsplatz. Die Hamburger wie auch der schleswig-holsteinische Vertreter SV Todesfelde scheiterten dagegen in dieser Relegationsrunde aus vier Teams. Das war den Bremern zuvor zwischen 2014 und 2019 gleich fünf Mal passiert.

Nach dem BSV Kickers Emden hat am Sonntag auch der Bremer SV den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga Nord geschafft. Der Traditionsverein und künftige Pokalgegner des FC Schalke 04 gewann am letzten Spieltag der Aufstiegsrunde mit 3:1 (1:0) gegen Concordia Hamburg und sicherte sich dadurch den zweiten Aufstiegsplatz. Die Hamburger wie auch der schleswig-holsteinische Vertreter SV Todesfelde scheiterten dagegen in dieser Relegationsrunde aus vier Teams. Das war den Bremern zuvor zwischen 2014 und 2019 gleich fünf Mal passiert.

Mit dem BSV und vor allem mit den Emdern steigen zwei Clubs mit ausgeprägter Fankultur in die Regionalliga auf. Das direkte Duell der beiden - Kickers siegte 2:1 - sahen am vergangenen Wochenende mehr als 2000 Zuschauer. Die Ostfriesen erreichten 1994 mit dem späteren Nationalspieler Jörg Heinrich sogar die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. 2009 zogen sie sich aus finanziellen Gründen aus der 3. Liga zurück. Der damalige Trainer Stefan Emmerling kehrte 2019 nach Emden zurück. Er spielte in der Bundesliga für den 1. FC Kaiserslautern, Wattenscheid 09 und den MSV Duisburg.