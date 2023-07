Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 23 im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Er sei am frühen Montagmorgen mit hoher Geschwindigkeit bei Hanerau-Hademarschen auf einen Transporter aufgefahren, teilte eine Sprecherin der Polizei am Montag mit. Der Mann kam in ein Krankenhaus.